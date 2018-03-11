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 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
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12:26   11 Марта 2018
Россия
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Более 70 процентов россиян собираются посетить выборы-2018

Более 70 процентов россиян собираются посетить выборы-2018

По крайней мере 74% граждан заявили, что точно поучаствуют в выборах президента России в марте текущего года.

Об этом свидетельствуют результаты инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного по заказу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, еще 9% россиян говорят, что скорее всего проголосуют за нового лидера страны.

Опрос проводился с 5 по 7 марта и 9 марта с помощью телефонного интервью. Специалисты по стратифицированной двухосновной случайной выборке выделили четыре тысячи стационарных и мобильных номеров граждан старше 18 лет.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Автор: Саша Подольская
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