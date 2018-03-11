Более 70 процентов россиян собираются посетить выборы-2018

По крайней мере 74% граждан заявили, что точно поучаствуют в выборах президента России в марте текущего года.

Об этом свидетельствуют результаты инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведенного по заказу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, еще 9% россиян говорят, что скорее всего проголосуют за нового лидера страны.

Опрос проводился с 5 по 7 марта и 9 марта с помощью телефонного интервью. Специалисты по стратифицированной двухосновной случайной выборке выделили четыре тысячи стационарных и мобильных номеров граждан старше 18 лет.

Выборы президента России состоятся 18 марта.