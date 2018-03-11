Сам такой? Собчак ответила Климкину по поводу «политической шизофрении»

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак написала открытое письмо с обращением к украинцам и крымчанам после того, как глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ей не будет разрешено въехать в Крым, а ее просьбу об этом назвал «политической шизофренией».

Собчак отметила, что ей не хотелось бы говорить «сам такой», а затем привела ряд доводов в свою пользу. В частности, он подчеркнула, что просит разрешение приехать в Крым через границу Украины для проведения предвыборной агитации в соответствии с законом этой страны. Кроме того, она выразила удивление тому, что ей — «одному из немногих политиков, которые поддерживают право Украины на суверенитет» — препятствуют в посещении Крыма.

Также кандидат в президенты прокомментировала внесение ее имени в базу сайта «Миротворец». Она проинформировала, что поездка была журналистской, и там она ни разу не высказывалась в пользу «оккупации». Кроме того, Собчак пояснила, что ее группа въехала на территорию Крыма 24 апреля, когда еще действовало соглашение об упрощенном порядке пересечения границы между Россией и Украиной.

«Украинский закон о временно оккупированных территориях вступил в силу лишь 27 апреля, но группа покинула Крым в течение 24 часов», — утверждает Собчак.