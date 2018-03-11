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12:18   11 Марта 2018
Россия
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Некоторые жители краснодарского дома, где взорвался газ, вернулись в квартиры

Некоторые жители краснодарского дома, где взорвался газ, вернулись в квартиры

Несколько подъездов дома в Краснодаре, в котором в субботу произошел взыв газа, подключили к системам энергоснабжения и теплоснабжения.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жильцы первого, второго и третьего подъездов допущены в свои квартиры.

Из сообщения следует, что в воскресенье, 11 марта, аварийно-восстановительные работы возобновлены. На месте работает 127 человек и 67 единиц техники,от МЧС России – 92 человек и 22 единицы техники. В настоящий момент ведутся работы по разбору завалов и обследованию целостности конструкций комплексом МДК «Стрела-П».

Эвакуированные жители размещены в гостинице «Кавказ» и у родственников, с ними работают психологи, уточняется в сообщении.

Напомним, взыв в жилом доме в городе Краснодар произошел утром в субботу, 10 марта, пострадало семь человек, среди них есть дети 9 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Автор: Екатерина Розина
#россия #взрыв #чп #краснодар
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