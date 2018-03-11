Циркачи бросили голодных медведей на улице Самары

На автостоянке в Самаре нашли четырех медведей в клетках.

Сообщила зоозащитница Ангелина Гриневич, которая опубликовала ролик с животными на странице «ВКонтакте».

Грингевич считает, что медведей оставил брошенными гастролирующий цирк. Неподалеку от стоянки расположен автосервис, сотрудники которого рассказали, что звери давно находились на улице.

Животные все это время были без воды и пищи, они голодали, у одного из них зоозащитница заметила проблемы с глазом и опухоль. Медведи находятся в сильном стрессовом состоянии по причине того, что не могут войти в спячку.

Для зверей выделили теплый ангар, сообщается в комментарии к видео. Позже стало известно, что нашли хозяина питомцев, который сознался, что не смог их прокормить.