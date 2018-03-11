Путин приветствовал участников открывшегося Фестиваля российских балетных школ

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля Российских балетных школ «Посвящение Мариусу Петипа», приуроченного к 200-летнему юбилею прославленного хореографа.

Текст поздравления российского президента в воскресенье был опубликован на сайте Кремля.

«Приветствую вас по случаю открытия Фестиваля российских балетных школ, приуроченного к 200-летию со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа», - говорится в нем, в частности.

Также в поздравлении говорится, что 200-летие со дня рождения великого хореографа является важной датой как для отечественной, так и для мировой культуры, а также для всех ценителей и знатоков классического танца.

По словам Путина, с именем Мариуса Петипа в истории русского балета связана целая эпоха, и то, что отрывки из его знаменитых постановок вошли в программу Фестиваля, является очень символичным. Также президент России выразил уверенность в том, что открывшийся Фестиваль российских балетных школ станет для его одаренных участников из разных регионов страны настоящим праздником.