Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
12:13   11 Марта 2018
Россия
59

Путин приветствовал участников открывшегося Фестиваля российских балетных школ

Путин приветствовал участников открывшегося Фестиваля российских балетных школ

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля Российских балетных школ «Посвящение Мариусу Петипа», приуроченного к 200-летнему юбилею прославленного хореографа.

Текст поздравления российского президента в воскресенье был опубликован на сайте Кремля.

«Приветствую вас по случаю открытия Фестиваля российских балетных школ, приуроченного к 200-летию со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа», - говорится в нем, в частности.

Также в поздравлении говорится, что 200-летие со дня рождения великого хореографа является важной датой как для отечественной, так и для мировой культуры, а также для всех ценителей и знатоков классического танца.

По словам Путина, с именем Мариуса Петипа в истории русского балета связана целая эпоха, и то, что отрывки из его знаменитых постановок вошли в программу Фестиваля, является очень символичным. Также президент России выразил уверенность в том, что открывшийся Фестиваль российских балетных школ станет для его одаренных участников из разных регионов страны настоящим праздником.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #культура #общество #фестиваль #участники #балет #приветствие #фестиваль российских балетных школ #посвящение мариусу петипа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно
Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.
18:17   11 Марта 2018
205
В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич Россия

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

15:23   11 Марта 2018
13607
Как Обама передумал атаковать Россию Весь мир

Как Обама передумал атаковать Россию

13:40   11 Марта 2018
11077
Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента Россия

Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента

10:31   11 Марта 2018
137
Новости smi2.ru
Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

Украинцам с 15 марта придется держать дома тела умерших родственников

 В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

В Госдуме Ярошу напомнили, как кончил Шухевич

 Как Обама передумал атаковать Россию

Как Обама передумал атаковать Россию

 Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев

Устроить премьеру фильму «Путин» на «Одноклассниках» Кондрашову посоветовал Киселев