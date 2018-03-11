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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

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11:53   11 Марта 2018
Весь мир
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Лондон планирует разработать аналог акта Магницкого — британские СМИ

Лондон планирует разработать аналог акта Магницкого — британские СМИ

Власти Великобритании намерены разработать аналог американского акта Магнитского — список, в который войдут россияне, причастные к коррупции и нарушению прав человека. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Издание утверждает, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд уже составили список лиц, в отношении которых будут введены санкции. В той же статье отмечается, что это решение принято до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в причастности к которому ряд британских СМИ бездоказательно обвиняет российские спецслужбы.

В феврале сейм Латвии утвердил проект решения, аналогичного акту Магнитского. Из 66 депутатов парламента за него проголосовали 60. Документом предусматривается запрет въезда на территорию республики 49 лицам, связанным с делом Магнитского.

Автор: Вячеслав Каширин
#великобритания #политика #джонсон #весь мир #акт магницкого #радд
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