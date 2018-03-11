Московские школьники прошли репетицию выпускных экзаменов

Ученики московских школ в рамках акции «ЕГЭ: из года в год!» поучаствовали в репетиции Единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщают на официальном портале мэра и правительства столицы.

Также школьникам объяснили, как оценивают выполненное задание с развернутым ответом на реальных примерах, в рамках деловой игры «Ученик в роли эксперта». Им рассказали о том, как исправлять ошибки в заданиях и не допускать их в будущем. После чего ребята самостоятельно проверяли экзаменационные задания по русскому языку, обществознанию, химии, физике, математике, истории, биологии, географии, говорится в сообщении.

Тема работы системы апелляции не была оставлена без внимания, школьникам показали как она работает. Подростки разыграли ситуацию, в которой одни учащиеся подавали заявление в комиссию, а другие были в роли членов комиссии и рассматривали просьбу об апелляции.

По информации из сообщения, было проведено более 3300 индивидуальных и групповых консультаций, отмечается, что для школьников из ТиНАО и Зеленограда была организована прямая трансляция.