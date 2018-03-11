Украинского посла в Берлине, жаловавшегося на визиты в Крым, поставили на место

Немецкий политик, глава проекта «Народная дипломатия» в ФРГ Андреас Маурер рассказал, как Берлин поставил на место украинского посла Андрея Мельника, постоянно жаловавшегося на визиты депутатов в Крым и Донбасс.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости.

В частности, Маурер, который и сам в составе немецкой делегации, посещал полуостров Крым, рассказал, что Мельник не раз посещал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля и высказывал ему претензии по поводу поездок немецких политиков в Крым, а президент Украины Петр Порошенко обращался к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой наказать депутатов, совершавших поездки на полуостров.

Однако, по словам Маурера, подобные претензии, которые может быть работают на Украине, совершенно не допустимы в Германии.

«Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то «правые секторы» (запрещенная в РФ экстремистская группировка – ИА «Политика сегодня»)», - заявил политик.

Также он отметил, что два месяца назад в Берлине наконец объяснили Мельнику, что никто не отказывает Киеву в праве протестовать по поводу визитов в Крым, но это не дает ему права указывать германскому правительству, что ему делать. Маурер отметил, Мельнику порекомендовали исполнять свою дипломатическую работу, не вмешиваясь при этом во внутренние дела ФРГ. После этой отповеди Мельник, по словами Мауререа, «стал потише».

Напомним: немецкие политики не раз посещали полуостров Крым с тех пор, как весной 2014 года он по итогам всенародного референдума вошел в состав РФ. Так в феврале текущего года полуостров посетила делегация депутатов, в которую вошли представители партии «Альтернатива для Германии». На Украине в отношении них возбудили уголовное дело, обвинив политиков в нарушении порядка въезда на украинскую «временно оккупированную» территорию.