Народные представители КНР одобрили внесение имени и идеи Си Цзиньпина в Конституцию

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — высший законодательный орган страны) одобрили поправку в Конституцию о внесении в текст документа имени и идеи главы страны Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру».

Согласно поправке, в преамбуле конституции, где уже прописаны имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, теперь появится указанная выше фраза.

С 5 по 20 марта в Китае проходит ежегодная сессия ВСНП. Сегодня депутаты проголосовали за поправки в более, чем 20 статей основного закона страны.

Первая в КНР конституция была утверждена в 1954 году. Текст действующего в настоящее время основного закона был принят 4 декабря 1982 года. После этого в него четырежды вносились поправки.