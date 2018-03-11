Электроснабжение в Краснодарском крае полностью восстановили

В Краснодарском крае, после массовых отключений из-за погодных условий, электроснабжение полностью восстановлено.

Сообщается в материалах Минэнерго.

Накануне стало известно, что по причине погодных условий без электроснабжения остались порядка 25 тысяч человек в Краснодаре.

Жители Краснодара с 9 вечера субботы оказались без электроснабжения, в сообщении Минэнерго говорится, что аварийно-восстановительные работы были завершены утром 11 марта. В шесть утра электроснабжение потребителей было полностью восстановлено.