На территории пермского завода «Пеноплэкс» произошел пожар

В Перми на заводе «Пеноплэкс», который выпускает теплоизоляционные материалы» в воскресенье утром начался пожар.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство «Интерфакс».

При этом Главное управление МЧС по региону подтверждает факт возгорания на улице Промышленной. Сообщается, что площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров, при этом произошло частичное обрушение кровли. К настоящему времени пожар ликвидирован.

Отмечается, что на момент начала пожара в здании находились 14 человек из числа персонала. Все они были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.