Мундиаль пройдет в любом случае — призыв Британии бойкотировать ЧМ-2018 прокомментировали в РФС

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал сообщения о том, что власти Великобритании могут призвать союзников бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, если выяснится, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля причастна Москва.

В беседе с корреспондентом RT Симонян сказал, что страны, которые больше всех кричали, что спорт вне политики, теперь сами превратили его в политику.

«Пока даже не установлено, кто причастен к отравлению, но уже эстафету Великобритании подхватили Япония, Австралия, Польша. Здесь остается только удивляться», — сказал вице-президент РФС.

По его словам, чемпионат пройдет в любом случае, даже если какие-то страны решат его бойкотировать. Просто вместо сборных, страны которых приняли бы участие в бойкоте, приехали бы те команды, которые заняли следующие места в отборочных встречах.

«Я был на жеребьевке чемпионата 2 декабря 2010 года. Помню как побелели англичане Дэвид Бэкхэм и Бобби Чарльтон, когда была названа Россия. Но политика FIFA – развитие футбола по всему миру. Благодаря этому жребию, у нас будет выстроена вся инфраструктура: дороги, отели, стадионы и прочее. У англичан-то все это уже есть. Так что данный призыв – не более, чем эгоизм с их стороны», — добавил Симонян.

Накануне стало известно, что Великобритания готова призвать союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России. Причиной стало отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.