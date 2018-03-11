Собянин сообщил о ходе работы по уборке снега в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что этой зимой выпало очень много снега, а темп работы коммунальных служб увеличился.

Во время интервью телеканалу «Россия 1» Собянин поделился, что на его памяти такой зимы в Москве не было. Он рассказал, что в городе убирают в три раза больше снега за месяц, чем за всю зиму в прошлые годы. С таким количеством снега справляться тяжело, поэтому к работе привлекли все коммунальные службы, в их числе Мосводоканал, Мосгаз, Гормост и другие организации, добавил мэр.

Глава столицы подчеркнул, что город не переставал функционировать ни на минуту даже в самые сильные снегопады.