Глава белорусской шахты, подтвердил гибель двух пропавших шахтеров

Генеральный директор шахты «Беларуськалий», где 9 марта произошло обрушение породы, заявил, что двое шахтеров, оказавшихся под завалами, погибли.

Слова директор предприятия Ивана Головатого в воскресенье 11 марта приводит белорусский телеканал ОНТ.

«К сожалению, чуда не произошло. Ребята погибли», - рассказал он, добавив, что тела погибших горняков уже обнаружены под завалами.

Напомним: 8 марта СМИ сообщили о ЧП на шахте «Беларуськалий», в ходе которого произошло обрушение породы и выброс метана. Отмечалось, что в момент обрушения в забое находились двое горнорабочих.