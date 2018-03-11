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10:47   11 Марта 2018
Весь мир
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Путин рассказал о главном критерии вручения международной музыкальной премии BraVo

Путин рассказал о главном критерии вручения международной музыкальной премии BraVo

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международной музыкальной премии BraVo, которая проходит в Москве, а также рассказал об основном критерии вручения премии.  

Российский лидер направил приветствие гостям и участникам первой церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на первой церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo», — обратился президент.

Путин рассказал в сообщении, что определяющим критерием вручения премии BraVo является зрительская оценка исполнительного мастерства номинантов мероприятия. Путин добавил, что именно такой подход позволит выявить самых одаренных и любимых народом лауреатов и в популярной, и в классической музыке. По его словам, данный критерий поможет премии занять место в календаре значимых событий в международной культурной и общественной жизни. Сообщается в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.

«Уверен, что церемония пройдет в теплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для участников и гостей. Поздравляю лауреатов премии с успехом. Желаю всем присутствующим ярких, незабываемых впечатлений», — добавил Путин.

Напомним, торжественное награждение мировых звезд классической сцены пройдет 11 марта на сцене Большого театра. Запланированы выступления Хосе Каррераса, Светланы Захаровой, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова.

На премии BraVo представлено 24 номинации, 12 из которых в области популярной музыка и 12 в области классического искусства, также ожидаются специальные номинации от оргкомитета мероприятия.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #культура #общество #весь мир #премия bravo
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