Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Белоруссии

В шести городах Белоруссии в воскресенье 11 марта началось досрочное голосование на выборах президента России.

Об этом со ссылкой на российское посольство в Минске сообщает РИА Новости.

Отмечается, что избирательные участки в городах Костюковичи, Пинск, Светлогорск, Солигорск, Молодечно и Мозырь будут работать с 10.00 по 18.00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Проголосовать на выборах в белорусских городах могут любые граждане РФ старше 18 лет, которые оказались в это время на территории Белоруссии. Не обязательно иметь для этого вид на жительство, также не нужно было заранее писать заявления. При себе желающим проголосовать необходимо иметь паспорт.

В основной день выборов президента РФ – 18 марта – в Белоруссии также будут открыты избирательные участки для россиян. Проголосовать можно будет в 13 городах: в Барановичах, Борисове, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Клецке-2, Могилеве, Орше, Островце и Полоцке – с 8.00 до 20.00 по московскому времени.