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10:36   11 Марта 2018
Весь мир
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Бойца MMA из России не пустили в США

Бойца MMA из России не пустили в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Майрбек Тайсумов может пропустить бой с Эваном Данэмом в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за проблем с получением американской визы.

Об этом в воскресенье сообщает портам MMA Fighting.

Бой между Тайсумовым и Данэмом запланирован на 7 апреля в Нью-Йорке, однако американское посольство не спешит выдавать российскому бойцу визу. Сам Тайсумов считает задержку политически мотивированной.

Боец подчеркивает, что неоднократно посещал Штаты и имел рабочую американскую визу сроком на два года. Теперь же, предполагает он, ему ее вряд ли выдадут.

Портал, однако, указывает, что юристы россиянина продолжают бороться за визу в США. Они не думают, что речь идет об отказе.

Автор: Юлия Халус
#россия #сша #новости #mma #ufc #тайсумов
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