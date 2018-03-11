Не будь предателем! Докажи свою поддержку – проголосуй за президента

У США не получается надавить на Путина, поэтому они будут давить на выборы в России.

Весь 2017 год мы ждали, что Владимир Путин объявит об участии в новых выборах президента. Будем честными – мы боялись, что он скажет «нет». Мы не хотели верить, что кандидатом в президенты может быть кто-то другой. Президент никогда не разбрасывается словами, никогда не делает судьбоносных заявлений, не взвесив все за и против. За это мы его и ценим. В начале декабря 2017 года, когда Путина в очередной раз спросили, будет ли он с нами и дальше, он сказал, что примет такое решение только если будет уверен в поддержке, почувствует ее от людей самых разных возрастов, профессий, из самых разных уголков страны.

Разве иначе можно претендовать на этот пост – самый ответственный пост в мире? Ведь от президента России уже давно зависит не только жизнь более 140 миллионов граждан нашей страны. От президента России с тех пор, как им стал Путин, зависит мир на планете. Независимость не только России, но и других стран. От него зависит, будет ли весь мир плясать под дудку США, или каждая страна сможет сама определять свой путь развития, свои принципы, следовать своим, а не навязанным ценностям.

И это всех злит. Против нас вводят санкции – но вместо падения мы показываем рост. Нам запрещают нести флаг на Олимпиаде, а наша сборная по хоккею все равно берет «золото» и поет гимн своей Родины.

Выборы – это повод для нового удара по России. Именно сейчас, в это минуту США и подконтрольные им страны пишут новые и переписывают старые сценарии смены государственного строя России. Это они пытаются вывести людей на улицы в отместку за провальные попытки своего протеже Навального заявиться на выборы. И еще больше злятся, когда гораздо больше людей участвуют в акциях за Путина. У них остается последний шанс.

Путин слишком сильная фигура, чтобы надавить на него лично. Сколько бы нелепых обвинений ни сыпалось в его адрес, он не реагирует на них. Он прямо заявляет, что не считает нужным даже просто замечать выпадки Запада. Но если не получается надавить на Путина, США будут давить на выборы. Почему, вы думаете, Штаты развели шутовскую историю по поводу вмешательства России в их выборы? Только для того, чтобы оправдать вмешательство в наши. Оно – это вмешательство, всегда было, но в марте, прямо сейчас оно становится беспрецедентным.

Уже 18 марта они заявят:

«Выборы в России нелегитимны. Мы их не признаем».

И миллионы долларов польются на то, чтобы это мнение распространить по всему миру. И по всей России. И миллионы долларов польются в карманы тех, кто за эту «зелень» готов тащить народ – да хоть школьников, хоть стариков – на площади и улицы, бить стекла витрин, жечь машины, провоцировать кровавые столкновения с полицией, которая вынуждена будет защищать порядок.

Это может произойти уже в марте. В одном случае: если ты останешься дома! Да, ты – тот, кто называет себя сторонником Путина. И тот, кто думает, что он победит и без него. Что другие сходят. А ты пока посидишь и посмотришь телевизор. Посидишь и поседеешь от того, какие картинки будут показывать там с улиц твоего родного города.

Нашу любимую актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих на днях назвали национальной угрозой Украины. Врагом. За что? Да просто за то, что она в хороших отношениях с президентом. За то, что Путин как-то в гости заходил. И за то, что в 2012 году она сказала на всю страну:

«Его профессиональный уровень соответствует тому, чтобы быть капитаном этого корабля. Такую мощную, огромную, непредсказуемую, проблемную страну повести за собой сложно. Для этого нужно иметь очень сильный внутренний ресурс».

Ей далеко за 70 и она не побоялась сказать эти слова. От тебя – от каждого из нас – требуется даже не это. Нам надо просто прийти и проголосовать. Нас никто не назовет врагом.

Но есть слово похуже чем «враг». Мы знаем это с детства, когда слушали рассказы своих дедов о войне. Это слово «предатель». И прямо сейчас ты должен решить: а ты – предатель? Если твоего внутреннего ресурса не хватит даже на то, чтобы прийти на участок и поставить галочку за своего президента, то кто ты в таком случае? Кто ты, если готов бросить своего?

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