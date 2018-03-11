Эксперты ищут следы отравляющих веществ в цветах, оставленных Скрипалем на могиле жены

Не исключено, что цветы, которые экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил у могилы супруги, могли отравить, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Полиция Великобритании 5 марта сообщила, что из центра города Солсбери госпитализированы два человека. Оба они находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Позже министр иностранных дел Британии Борис Джонсон рассказал, что пострадавшими стали Скрипаль и его дочь Юлия.

Источник издания рассказал, что сейчас специалисты-химики проверяют на наличие отравляющих веществ букет цветов, которые Скрипаль оставил у могилы жены. Известно, что до посещения Солсбери он с дочерью ходил на кладбище. Следователи не исключают, что злоумышленники могли передать отравленный букет Скрипалю домой, представившись знакомыми супруги.