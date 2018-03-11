Экс-солистка Большого театра Кравченко умерла в Бразилии

Педагог и хореограф Школы балета Большого театра в Жоинвилле Галина Кравченко скончалась 10 марта на 74-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба театра.

Артистка продолжительное время болела, что и стало причиной смерти.

Кравченко преподавала в Школе балета Большого театра с 2001 года. До этого один год работала педагогом мимического ансамбля. Сама же артистка выступала с 1964 по 1985 год.

В 2013 году Кравченко удостоилась звания «Почётный гражданин города Жоинвилля».