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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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9:16   11 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Ярош предложил Киеву подумать о захвате Кубани и Воронежа

Ярош предложил Киеву подумать о захвате Кубани и Воронежа

У Украины есть необходимый для завоевания этих территорий потенциал, считает бывший глава запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

Он уверяет, что для победы Киеву следует для начала очистить Крым и Донбасс от «антигосударственного элемента». Полуостров, который с марта 2014 года принадлежит России, считает Ярош, должен вернуться в состав Украины. Границы того государства, что существовало до 2014 года, должны восстановиться.

Уже после, считает экс-глава «Правого сектора», Киев может подумать о захвате территорий Ростовской области и Воронежа, ведь у него есть необходимый для этого потенциал.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #новости #правый сектор #дмитрий ярош
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