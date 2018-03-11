Ярош предложил Киеву подумать о захвате Кубани и Воронежа

У Украины есть необходимый для завоевания этих территорий потенциал, считает бывший глава запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

Он уверяет, что для победы Киеву следует для начала очистить Крым и Донбасс от «антигосударственного элемента». Полуостров, который с марта 2014 года принадлежит России, считает Ярош, должен вернуться в состав Украины. Границы того государства, что существовало до 2014 года, должны восстановиться.

Уже после, считает экс-глава «Правого сектора», Киев может подумать о захвате территорий Ростовской области и Воронежа, ведь у него есть необходимый для этого потенциал.