Китай снизит пошлины на ввоз машин и товаров массового потребления

Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил так на пресс-конференции.

Он сообщил, что доступ к китайскому рынку облегчат, но незначительно. Пошлины на ввоз некоторой продукции и машин. Власти Китая намерены стимулировать потребление в провинциях. Они также хотят повысить качество обслуживания в магазинах и других торговых площадках.

Китайский министр сказал, что потребление – один из главных факторов развития китайской экономической сферы на протяжении уже четырех лет. Она почти не зависит от экспорта. Однако он отметил, что правительству еще предстоит решение некоторых вопросов, так как еще есть моменты, которые заставляют колебаться экономические показатели.