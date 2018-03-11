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 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

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8:45   11 Марта 2018
Весь мир
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Десятиминутное видео отобразило весь жизненный цикл Вселенной

Десятиминутное видео отобразило весь жизненный цикл Вселенной

Его автор – Джон Босуэлл. Он разместил ролик в интернете.

Зритель может увидеть важнейшие моменты из жизни Вселенной, такой уникальной и единственной. Каждая секунда видеоролика приравнена к 22 миллионам лет. Захватывающая и невероятно красивая картинка на протяжении всего ролика. Его посмотрели 90 тысяч раз.

Специалисты предполагают, что Вселенной около 14 миллиардов лет. Ученые пришли к выводу, что она появилась в результате гигантского взрыва. Он образовал основную часть материи и стал источником физических законов, по которым существует все космическое пространство. Физик Стивен Хокинг убежден, что пространство и время образуют пространственно-временной континуум, деформирующийся под влиянием энергии и массы.

Автор: Анастасия Аои
#видео #космос #вселенная #стивен хокинг #джон босуэлл
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