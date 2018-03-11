Десятиминутное видео отобразило весь жизненный цикл Вселенной

Его автор – Джон Босуэлл. Он разместил ролик в интернете.

Зритель может увидеть важнейшие моменты из жизни Вселенной, такой уникальной и единственной. Каждая секунда видеоролика приравнена к 22 миллионам лет. Захватывающая и невероятно красивая картинка на протяжении всего ролика. Его посмотрели 90 тысяч раз.

Специалисты предполагают, что Вселенной около 14 миллиардов лет. Ученые пришли к выводу, что она появилась в результате гигантского взрыва. Он образовал основную часть материи и стал источником физических законов, по которым существует все космическое пространство. Физик Стивен Хокинг убежден, что пространство и время образуют пространственно-временной континуум, деформирующийся под влиянием энергии и массы.