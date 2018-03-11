Роспотребнадзор предупреждает россиян о лихорадке Ласса в Гане

Роспотребнадзор сообщил, что там подтвердили случай гибели от этой лихорадки.

Минздрав Ганы подтвердило в начале февраля этого года факт смерти от лихорадки Ласса. Больного лечили в Институте медицинских исследований Ногучи. За работниками, находившимися рядом с больным, наблюдают. Ведомство просит учитывать это во время планирования путешествий.

Лихорадка также распространилась в некоторых странах Западной Африки. Заболевание очень опасно. Для него еще не разработали вакцину. Оно передается через пищу или какие-то предметы домашней обстановки и обихода, например, мебель. Также способно передаваться от человека к человеку.