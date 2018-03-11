Керченская паромная переправа возобновила работу

МЧС России по республике Крым сообщило об этом на своем официальном сайте.

Ранее сообщали, что ее работа на какое-то время остановлена. Видимости сильно мешал туман.

Пока возведение Крымского моста не завершится, эта переправа и симферопольский аэропорт – единственные средства сообщения полуострова и материковой части РФ.

СМИ сообщали, что российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что открытие моста произойдет уже через несколько месяцев. Немного раньше запланированных дат. Он станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров.