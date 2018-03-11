Китай заявил, что защитит свои интересы, если начнется торговая война
Глава министерства коммерции КНР Чжун Шань сказал об этом.
Однако он отметил, что государство не намерено начинать эту войну с американской стороной. Чжун Шань сказал, что если она наступит, пострадают многие.
Министр рассказал, что между двумя странами улучшились свои экономические отношения и у них есть большой потенциал. Взаимные торговля и инвестиции значительно выросли.
С 23 марта для всех стран станут действовать повышенные американские пошлины на сталь и алюминий. У Канады, Австралии и Мексики еще есть шанс попасть в список стран, на которые они не распространяются. В Минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.
Евросоюз пригрозил Соединенным Штатам введением пошлин на целый ряд американских товаров, если те не отменят их для Европы на сталь и алюминий.