Пекин находится в оранжевом уровне тревоги из-за загрязнения воздух

Там объявили этот уровень тревоги на трое суток.

Об этом сообщило муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды.

В середине недели должен прийти холодный фронт, который поспособствует улучшению качества воздуха. Все, что проходит на улице предлагается либо отменить, либо перенести в закрытое пространство. В частности, прекращено строительство. Советуют находиться вне помещений, как можно меньше.

Государство вот уже пять лет оценивает в каком состоянии воздух по определенной системе. В ней четыре уровня. По убыванию: красный – при сильном смоге более трех суток подряд, оранжевый – трое суток, желтый – двое и синий - при условии, что только день.