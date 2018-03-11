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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

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6:58   11 Марта 2018
Россия
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Каждый год берег Карского моря отступает до четырех метров

Каждый год берег Карского моря отступает до четырех метров

Происходит это из-за эрозии побережья.

Таяние мерзлоты на берегу этого моря может спровоцировать еще большую эрозию, сказано в РИА «Новости» со ссылкой на Центр «Антистихия». В арктической зоне России находится множество важных объектов. Подтаивание грунта сделает его более мягким, все сооружения, находящиеся там, будут в зоне риска. За год в этой зоне происходит свыше сотни различных происшествий. Растет число экстремальных событий техногенного происхождения.

СМИ сообщали, что в той зоне очень много полезных ископаемых. Российская добыча газа и нефти постепенно станет смещаться туда, отмечалось в публикациях.

2 мая 2014 года глава России Владимир Путин подписал указ «О сухопутных территориях Арктической зоны РФ».

Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #арктика #эрозия #карское море
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