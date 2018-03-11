Украинцы высмеяли Порошенко за обещание запустить 4G

Интернет-пользователи отреагировали на слова украинского президента Петра Порошенко о сроках запуска 4G-сети.

Он заявил, что на Украине она появится в этом году. Предполагают, что сначала связь четвертого поколения появится в крупных областных центрах страны. Ее предложат три крупных оператора – Киевстар, Vodafone-Украина и lifecel. Они купили лоты на 3,2 миллиарда гривен для запуска этой связи.

Украинцы написали под постом Порошенко на Facebook то, что думают по этому поводу.

Многие жаловались на состояние связи в принципе, а один остроумный комментатор написал, что пока в стране разберутся с 4G у всех остальных государств уже будет 7G.

На сегодняшний день в стране есть только 3G, распространившаяся там три года назад.