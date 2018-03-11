Британия хочет ввести антироссийские санкции – СМИ

Соединенное Королевство хочет ввести санкционный режим в отношении должностных лиц из РФ, которые подозреваются в коррупции и злоупотреблении своим положением.

Глава министерства иностранных дел Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд обсудили свой так называемый акт Магнитского. Им больше не выдадут визу и заморозят их активы, сообщает The Sunday Telegraph. Решение по данному вопросу обещают скоро обнародовать.

В апреле 2013 года американский Минфин обнародовал санкционный «список Магнитского» из 18 фамилий тех, кто подозревался в нарушении прав человека. Согласно этому документу, предусматривались также визовые и финансовые санкции.