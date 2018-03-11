Забаррикадировавшегося в квартире убийцу полицейского арестовали в Калифорнии

Такую информацию сообщил глава городского управления полиции Майкл Оливьери.

Задержанный убил полицейского и ранил его коллегу 10 марта в Помоне. Сотрудники полиции пытались поймать нарушителя. Он спровоцировал аварию на проезжей части и пытался скрыться. В итоге мужчина спрятался в квартире. С ним пытались поговорить, наладить контакт. Однако он выстрелил сквозь дверь. Пули попали в двух правоохранителей. Из-за серьезных ранений один из них погиб. Второй в скором времени поправится.

Больше половины дня его пытались арестовать. Сейчас он взят под стражу.