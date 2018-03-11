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Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

 Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии
Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

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 Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз

Ле Пен предложила новое название своей партии — Национальный союз
5:08   11 Марта 2018
Весь мир
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Трамп придумал слоган своей следующей избирательной кампании

Трамп придумал слоган своей следующей избирательной кампании

Это американский лидер Дональд Трамп сделал на выступлении в Пенсильвании.

Его новый слоган «Сохраним Америку великой!». Прошлый слоган был «Сделаем Америку снова великой». По мнению Трампа, он вернул былое величие государства.

Выборы 45 президента США состоялись осенью два года назад. Президент страны избирается на четыре года. Занимавший этот пост в течение двух сроков Барак Обама уже не обладал правом участвовать в выборах. Явка на них превысила показатель предыдущих президентских выборов. Главными противниками традиционно считались демократы и республиканцы, в тот год – Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #выборы #политика #трамп #слоган
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