Трамп придумал слоган своей следующей избирательной кампании

Это американский лидер Дональд Трамп сделал на выступлении в Пенсильвании.

Его новый слоган «Сохраним Америку великой!». Прошлый слоган был «Сделаем Америку снова великой». По мнению Трампа, он вернул былое величие государства.

Выборы 45 президента США состоялись осенью два года назад. Президент страны избирается на четыре года. Занимавший этот пост в течение двух сроков Барак Обама уже не обладал правом участвовать в выборах. Явка на них превысила показатель предыдущих президентских выборов. Главными противниками традиционно считались демократы и республиканцы, в тот год – Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.