Непогода оставила порядка 25 тысяч человек без электричества в Краснодаре

РИА «Новости» сообщило такую информацию со ссылкой на министерство энергетики.

Электричество отключают из-за сильных порывов ветра и дождя. Все это началось еще в субботу, 10 марта. Заниматься восстановлением оборванных линий передач и обычного режима подачи электричества в целом станут восемь бригад. В каждой из них 24 специалиста.

В Анапе 12 марта частично прервут электроснабжение нескольких населенных пунктов. Подобное отключение уже проходило неделю назад, сообщает местная администрация.