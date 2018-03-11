Ученые обнаружили алмаз с космической формой льда

Американские ученые из Университета Невады нашли особый неповторимый алмаз.

Внутри него находится сверхплотная форма льда, сообщает журнал Science. Это необычно, потому что такой лед зачастую внеземного происхождения. От обычного льда его отличает своеобразная структура. Он является его кубической модификацией. На Земле такую можно создать исключительно в лаборатории. На сегодня известно минимум 16 полиморфных модификаций льда. Эта является седьмой.

Этот алмаз извлекли из мантии Земли. На него случайно обратили внимание. Затем его стали изучать и обнаружили тот самый лед в сердцевине камня. Такое впервые зафиксировали на нашей планете.