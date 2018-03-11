Трамп: На переговорах с КНДР можно заключить «величайшую сделку для мира»

Так американский лидер Дональд Трамп заявил в Питтсбурге перед своими сторонниками.

Он считает, что вероятность заключения такой сделки с северокорейским лидером Ким Чен Ыном вполне возможна и она может стать величайшей для всего мира.

Ранее Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном. Где и когда она произойдет пока неизвестно.

Северная Корея с осени прошлого года не проводит ракетные испытания и обещала не делать этого в течение того времени, пока будут проходить встречи с США. Трамп надеется, что северокорейская сторона с уважением отнесется к своему обязательству.

Накануне в Twitter Трамп написал, что сделка с Пхеньяном уже в процессе заключения.