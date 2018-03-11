Многотысячный антирасистский марш прошел во Флоренции

Участвовали более десяти тысяч человек, согласно данным La Repubblica. Присутствовали президент Тосканы Энрико Росси и местный мэр Дарио Нарделла. Марш прошел в память об убитом во Флоренции сенегальском торговце.

В него выпустил шесть пуль местный житель несколько дней назад. Он хотел попасть в тюрьму, чтобы его больше не донимали финансовые проблемы из-за которых в его семье полный разлад. В этом убийстве многие видят расистскую подоплеку.

Протестующие с громкими лозунгами прошли по центральным улицам города. Все прошло довольно спокойно, однако сотрудники полиции контролировали ситуацию.

В день похорон застреленного мужчины в городе объявят траур.