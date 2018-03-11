Российская фигуристка Трусова выиграла золото юниорского ЧМ

Тринадцатилетняя спортсменка Александра Трусова стала первой в соревнованиях женского одиночного фигурного катания на юниорском чемпионате мира.

Итог воспитанницы Этери Тутберидзе – 225,52 балла. 10 марта она получила за прокат произвольной программы 153,49 балла. Трусова первый раз за всю историю этих соревнований чисто выполнила два прыжка в четыре оборота: сальхов и тулуп. Четверной тулуп раньше вообще не выполняли в соревнованиях в женском фигурном катании.

Российская спортсменка Алена Косторная стала второй. Она также обладательница серебряной медали финала юношеского Гран-при сезона 2017/18. В декабре прошлого года дебютировала на взрослом чемпионате России. Там она стала третьей.