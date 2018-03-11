Неизвестные подожгли часовню Московского патриархата в Киеве

Злоумышленники, личности которых не установлены, подожгли часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, которая построена из дерева.

Такая информация вместе с фотографиями размещена на сайте Киевской митрополии.

Неизвестные разбили одно из окон, после чего залили в помещение горючую смесь. В общем, здание не повредилось, однако внутри многое пострадало. Местная полиция завела уголовное дело.

Это не первый инцидент. В ночь на 25 января пытались поджечь часовню УПЦ МП. Некоторые народные депутаты выразили готовность выступить поручителями обвиняемых в поджоге, когда уже началось судебное разбирательство. Апелляционный суда Киева отпустил их на поруки.