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3:10   11 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Неизвестные подожгли часовню Московского патриархата в Киеве

Неизвестные подожгли часовню Московского патриархата в Киеве

Злоумышленники, личности которых не установлены, подожгли часовню Украинской православной церкви Московского патриархата, которая построена из дерева.

Такая информация вместе с фотографиями размещена на сайте Киевской митрополии.

Неизвестные разбили одно из окон, после чего залили в помещение горючую смесь. В общем, здание не повредилось, однако внутри многое пострадало. Местная полиция завела уголовное дело.

Это не первый инцидент. В ночь на 25 января пытались поджечь часовню УПЦ МП. Некоторые народные депутаты выразили готовность выступить поручителями обвиняемых в поджоге, когда уже началось судебное разбирательство. Апелляционный суда Киева отпустил их на поруки.

Автор: Анастасия Аои
#украина #киев #церковь #поджог #часовня
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