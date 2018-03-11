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2:52   11 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Волкер: Украина не готова вступить в НАТО

Волкер: Украина не готова вступить в НАТО

Специальный представитель госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер сказал так интервью для УНИАН.

Он считает, что Украине, а также Грузии, необходимо сделать еще иного всего, поэтому они просто не готовы к вступлению. Соединенные Штаты намеревались предоставить этим странам план действий по членству в НАТО еще десять лет назад. Спецпредставитель сказал, что некоторые страны из НАТО выступили против этого решения. Они не хотели давать Украине гарантии.

Накануне украинский президент Петр Порошенко написал в своем аккаунте в Twitter, что встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене. Он также попросил предоставить план действий для достижения членства в альянсе.

Автор: Анастасия Аои
#порошенко #украина #нато #политика #волкер
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