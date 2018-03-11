Европа ответит на повышенные пошлины США – еврокомиссар

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер сказала, что американской стороне следует ожидать ответ от Европы на повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия.

В интервью для Bild am Sonntag она рассказала, что перед этим следует поговорить с представителями Соединенных Штатов. В случае если налоги все же затронут европейскую часть, ответ последует незамедлительно. Вестагер упомянула, что это серьезный вопрос и от него зависят миллионы рабочих мест.

7 марта уже обсуждался список американских товаров, на которые могут ввести ответные пошлины.

С 23 марта для всех стран станут действовать повышенные американские пошлины на сталь и алюминий. У Канады, Австралии и Мексики еще есть шанс попасть в список стран, на которые они не распространяются.