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2:25   11 Марта 2018
Весь мир
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Европа ответит на повышенные пошлины США – еврокомиссар

Европа ответит на повышенные пошлины США – еврокомиссар

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер сказала, что американской стороне следует ожидать ответ от Европы на повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия.

В интервью для Bild am Sonntag она рассказала, что перед этим следует поговорить с представителями Соединенных Штатов. В случае если налоги все же затронут европейскую часть, ответ последует незамедлительно. Вестагер упомянула, что это серьезный вопрос и от него зависят миллионы рабочих мест. 

7 марта уже обсуждался список американских товаров, на которые могут ввести ответные пошлины. 

С 23 марта для всех стран станут действовать повышенные американские пошлины на сталь и алюминий. У Канады, Австралии и Мексики еще есть шанс попасть в список стран, на которые они не распространяются.   

Автор: Анастасия Аои
#евросоюз #сша #сталь #алюминий #пошлина
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