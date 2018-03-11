Американцев напугало появление пайков на случай катастрофы
Их представила сеть Costco, рассказали 10 марта на канале Fox News.
Наборы для семей рассчитаны на случай стихийного бедствия или катастрофы. После их появления американцы засомневались в том, что напряженность между Соединенными Штатами и Северной Кореей действительно стала уменьшаться.
Набор пайков подразумевает 36 тысяч порций. Их должно хватить на четыре человека ровно на 12 месяцев. Большой срок годности – четверть века. Стоит он шесть тысяч долларов. Также можно приобрести одну порцию за 17 центов.
Компания представляет похожие пайки уже восемь лет. Ее представители умалчивают о спросе на такую продукцию. Однако по данным канала, рост спроса все-таки есть и он начался из-за обострения отношений с Северной Кореей.