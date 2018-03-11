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1:40   11 Марта 2018
Весь мир
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Трамп рассказал, как Европе можно избежать повышенных пошлин

Трамп рассказал, как Европе можно избежать повышенных пошлин

Американский лидер Дональд Трамп назвал способ в своем аккаунте в Twitter.

Повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия американская сторона отменит только при одном условии. Трамп советует европейским странам отказаться от ограничений и пошлин на товары из Соединенных Штатов. Только как можно избежать ответных ограничений со стороны США. Президент отметил, что иначе все не ограничится только сталью и алюминием. В планах американского правительства налоги на транспорт и другую продукцию. 

С 23 марта для всех стран станут действовать эти повышенные пошлины. У Канады и Мексики еще есть шанс попасть в список стран, на которые они не распространяются. Пополнить его может еще и Австралия.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #европа #трамп #австралия #канада #мексика #сталь #алюминий #пошлина
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