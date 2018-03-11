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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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1:15   11 Марта 2018
Весь мир
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Крупнейший ретейлер игрушек Toys ‘R’ Us может закрыть свои магазины в США

Крупнейший ретейлер игрушек Toys ‘R’ Us может закрыть свои магазины в США

В начале осени прошлого года он заявлял о своем банкротстве, а теперь может закрыть абсолютно все свои магазины в Соединенных Штатах, не пытаясь реструктурировать задолженность.

Однако это только один из выходов в сложившейся ситуации. Ряд кредиторов хотел бы найти способ, позволяющий организации продолжить свою работу в стране, сообщает Wall Street Journal.

Вероятнее всего, о том, какое решение приняло руководство организации станет известно уже 12 марта. Ранее она объявляла о намерении закрыть около пятой части ее магазинов в Соединенных Штатах. 

Компания существует уже 70 лет. Сначала она продавала мебель для комнат детей, но спустя девять лет открылся первый магазин с детскими игрушками.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #игрушки #ретейлер игрушек
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