Видео пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» появилось в сети

Его разместило в YouTube Минобороны России.

Пуск выполнили со сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.

Ракета обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности свыше двух тысяч километров, не заходя в зону противовоздушной обороны противника. При этом пуске подтвердились ее характеристики и временные показатели комплекса «Кинжал». В мире еще нет ничего похожего на него. Российские военные полностью готовы действовать в любых условиях и при любом времени суток.

Накануне глава российского государства Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию показал испытание этого комплекса. Тогда же он представил три вида нового российского вооружения. Свое название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты каждый желающий может внести на сайте министерства обороны РФ.