Россия осуществила учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»

Минобороны России сообщает, что пуск выполнили со сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.

Истребитель отправился с аэродрома, находящегося в Южном военном округе. Была задана определенная цель. Гиперзвуковая ракета попала в нее. Она обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности свыше двух тысяч километров, не заходя в зону противовоздушной обороны противника. При этом пуске подтвердились ее характеристики и временные показатели комплекса «Кинжал». В мире еще нет ничего похожего на него.

За этот год выполнили свыше двух сотен учебных полетов. Военные полностью готовы действовать в любых условиях и при любом времени суток.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков сделал публикацию в Twitter в начале марта на эту тему.