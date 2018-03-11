Россия осуществила учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»
Минобороны России сообщает, что пуск выполнили со сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.
Истребитель отправился с аэродрома, находящегося в Южном военном округе. Была задана определенная цель. Гиперзвуковая ракета попала в нее. Она обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности свыше двух тысяч километров, не заходя в зону противовоздушной обороны противника. При этом пуске подтвердились ее характеристики и временные показатели комплекса «Кинжал». В мире еще нет ничего похожего на него.
За этот год выполнили свыше двух сотен учебных полетов. Военные полностью готовы действовать в любых условиях и при любом времени суток.
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков сделал публикацию в Twitter в начале марта на эту тему.
В России система "Кинжал" уже в войсках, "Авангард" запущен в серийное производство, а в США в соцсетях и некоторых редакциях все утешают себя, что это, мол, фейк. Шок понятен: такой же шок испытали в США 60 лет назад от запуска советского Спутника. Доходит с трудом. Но дойдёт.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 марта 2018 г.