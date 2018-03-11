Власти Калининградской области работают с владельцами отелей, завысившими цены к ЧМ

Также в этой работе участвует Роспотребнадзор, рассказал глава региона Антон Алиханов.

Российское руководство выдвинуло требования, согласно которым регулируется цена гостиничного обслуживания в городах, где пройдет чемпионат. На конец февраля, большое количество нарушений зафиксировали в Калининградской области, Санкт-Петербурге, Ростовской области и столице РФ.

На официальном сайте Ростуризма размещен список отелей с ценами и информацией о том, насколько они завышены. Некоторые представители названных заведений оправдали себя тем, что цены стали выше на booking.com, который служит для бронирования номеров, из-за технических сбоев.