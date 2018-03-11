Назвали лучших исполнителей по версии премии BraVo

На вручении присутствовали и звезды мировой сцены, такие как Seal и Zaz. У премии 15 стран-партнеров.

Ведущая этого мероприятия Елена Север отметила, что так слушатели могут познакомиться с популярной музыкой других государств, а наших исполнителей услышат иностранцы.

За дуэт с Zaz исполнительница из Казахстана Данэлия Тулешова получила специальный приз «Взгляд в будущее». Награду за вклад в музыкальную культуру получил Род Стюарт.

Певец года – Сергей Лазарев, а лучшая певица - Loboda. Она сказала, что занимается записью нового альбома и готовится к рождению ребенка. Уже в начале лета она планирует вернуться на сцену. Группа года – «Ленинград». Композитор года – Константин Меладзе. Такими были основные итоги вручения наград.

Завтра объявят победителей в 12 классических номинациях. Почетный гость – дирижер-экспериментатор Теодор Курентзис.