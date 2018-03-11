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Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   
Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

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0:00   11 Марта 2018
Весь мир
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Назвали лучших исполнителей по версии премии BraVo

Назвали лучших исполнителей по версии премии BraVo

На вручении присутствовали и звезды мировой сцены, такие как Seal и Zaz. У премии 15 стран-партнеров.

Ведущая этого мероприятия Елена Север отметила, что так слушатели могут познакомиться с популярной музыкой других государств, а наших исполнителей услышат иностранцы. 

За дуэт с Zaz исполнительница из Казахстана Данэлия Тулешова получила специальный приз «Взгляд в будущее». Награду за вклад в музыкальную культуру получил Род Стюарт.

Певец года – Сергей Лазарев, а лучшая певица - Loboda. Она сказала, что занимается записью нового альбома и готовится к рождению ребенка. Уже в начале лета она планирует вернуться на сцену. Группа года – «Ленинград». Композитор года – Константин Меладзе. Такими были основные итоги вручения наград.

Завтра объявят победителей в 12 классических номинациях. Почетный гость – дирижер-экспериментатор Теодор Курентзис.  

Автор: Анастасия Аои
#лазарев #россия #ленинград #весь мир #музыка #меладзе #лобода #bravo #теодор курентзис
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