Девяти чиновникам США высказали претензии за нарушение служебной этики – CNN

Девять чиновников Соединенных Штатов также получили претензии за перерасход денежных средств на поездки и мебель для своих кабинетов.

Такую информацию 10 марта сообщил канал Cable News Network. С каждым из них встретились лично. На этом настоял руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

В «девятку» попал министр внутренних дел Райан Зинке. Он говорил о том, что нужно укладываться в отведенные на служебные перелеты денежные средства, однако сам не находился в отчетах его ведомства. Еще один министр попал туда. Речь о министре жилищного строительства и городского развития Бенджамине Карсоне. Он потратил порядка 31 тысячи долларов на различную посуду и мебель для одного из банкетов, в котором он участвовал.

Для этих и остальных лиц, которые значатся в списке, создали специальный документ. Первое, что там написано: репутация должностного лица зависит в первую очередь от него самого. Еще один из моментов гласит, что некоторые сомнительные поступки могут быть нецелесообразны, даже если при этом не нарушают законов.