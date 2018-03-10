ЦИК направил заявление в Генпрокуратуру по инциденту с нецензурной бранью Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался так в отношении кандидата в президенты от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак во время теледебатов 28 февраля, поэтому Центральная избирательная комиссия так отреагировала.

Такую информацию сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире «НТВ» 10 марта. Однако она отметила, что отношение кандидатов друг к другу – их дело.

Сама ситуация с оскорблениями в адрес Собчак произошла из-за того, что она призвала его быть более спокойным. После этого он начал ее оскорблять, за что и получил стакан воды в лицо.

Президентские выборы состоятся 18 марта этого года. Восемь кандидатов претендуют на пост главы России. Среди них, в том числе, находится и действующий президент РФ Владимир Путин.

Ранее Памфилова заявила, что ни одного кандидата уже не могут снять с выборов. Чтобы такое могло случиться, надо было, чтобы один из кандидатов подал в суд на другого до 9 марта.