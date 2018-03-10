Трамп надеется, что Северная Корея продолжит воздерживаться от ракетных испытаний

Так американский лидер Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

КНДР уже с конца осени прошлого года не проводит подобных испытаний и дала обещание не делать этого в течение того времени, пока будут проходить встречи с Соединенными Штатами.

Трамп надеется, что северокорейская сторона с уважением отнесется к своему обязательству.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на встречу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Где и когда она произойдет пока неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что встреча этих двух лидеров состоится только после того, как Соединенные Штаты увидят конкретные действия, направленные на денуклеаризацию, северокорейской стороны.